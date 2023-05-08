美國25家軍火商在美軍前太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）帶領下，近日訪問台灣，引發各界熱議。對此，前空軍中將張延廷分析，美方此次來台有「兩個目的」。

第一個目的，張廷延今（8）日在中天節目《Cti Talk》指出，從媒體和其他消息等管道，有聽到美國要賣F/A-18「大黃蜂」給台灣，蔡政府應該思考後勤、機堡、飛行員足不足夠。他強調，不是美國想賣給我們什麼，我們就要買，因為部分武器彈藥2到30年就沒用了。

張廷延強調，台灣當前最重要的決定，「就是要打什麼戰爭」，是濱海決勝、灘岸牽敵，還是源頭施壓、遠程打擊。他認為，台灣大樓林立、人口稠密，不適合城鎮戰，若戰局變成陸上作戰，對台灣非常不利。

除此之外，張廷延還表示，中國大陸國防預算是台灣的16倍，因此美國軍火商來的時候，我們首先就要把目標鎖定無人機、其次是讓精準砲彈在台灣生產，尤其是砲彈的導引段更是重中之重。且這25家廠商來台，我們應該提出我們的需求，將磋商導向買家市場。

至於軍火商來台的第二個目的，張延廷認為，可能也會針對拜登政府比照烏克蘭模式，軍援台灣5億美元的武器提出建議。