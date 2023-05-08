立法院交通委員會由立委魯明哲8日邀集相關單位會勘機場捷運A22站測試狀況及A23站施工進度，對於外界關心的通車期程及機電系統轉換安全性，交通部長王國材說，標準程序和司機員運轉已經測試很多次，這個月將作履勘，並以7月底前通車為目標；桃園市長張善政則說，近期桃捷司機員不足問題，也補了一批新血加強訓練，要求訓練一定要到位，相信7月通車目標指日可待。

王國材指出，機捷A21到A22站機場延伸部分因機電系統不同廠牌，必需有轉換過程，來看整個標準作業程序和司機員運轉，目前已經測試過很多次，初步這個月會做履勘，以7月底為通車目標。他也提到，之後的綠線延伸線機電系統及機場延伸線系統，在某個時間點會來做統一，之後這樣的轉換就不需要，但在這之前牽涉到手工轉換問題，會責成鐵道局與桃捷公司做討論，要以何種方式來提醒司機員，確保未來列車運轉時不要出差錯。

機捷A22站運轉測試中，今年7月可望通車。(呂筱蟬攝)

張善政則說，A21環北站至A22老街溪站距離不到1公里，會勘後確認從A21到A22站訊號介接目前看起來沒問題，將來會責成捷運公司對司機員訓練務必要到位，關卡一個個完成，相信7月通車目標指日可待。他也提到，最近從桃園到台北班車早上通勤時間擁擠，民眾質疑為何不增加班次，但這前提是要有足夠的司機員，老實說現在是欠缺的，桃捷最近也招募一批新司機員加強訓練，人力補齊後會再討論是否添購列車問題，希望之後中央再給予支持。