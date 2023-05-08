桃園規畫建置12座國民運動中心及5座體育園區，其中桃園體育園區定位要服務長青族群，不過位處桃園、八德及蘆竹區交界，跨區市地重劃難度高，紙上談兵多年仍未有進度。地政局表示，重劃計畫書年底將呈報給內政部審議，預計要到2027年才能移交給體育局，遭民代抨擊雖立意良善，但「大餅畫太快」，重劃時間拖太久，呼籲市府加快時程。

桃園體育園區預定地位於蘆竹區龍安國小後方，面積約為5.76公頃，經前市府通盤檢討後，規畫要將體育場用地變更為第2種住宅區、公園用地及道路用地，以公辦方式辦理跨區市地重劃，市地重劃總面積為11.7公頃，後續再進行整體開發，不料6、7年過去仍毫無動靜，地政局坦言，預計須等到2027年才能完成市地重劃，遭民代批評大餅畫太快、延宕太久。

市議員錢龍表示，桃園體育園區規畫要服務長青銀髮族，進度卻延宕多年，仍在地政局用地取得階段，呼籲體育局等單位要加速推動，不要再讓長輩們苦等。市議員張桂綿則說，光是蘆竹區有參加老人相關協會的人數就達7千多人，社會已邁入高齡化社會，市府提前規畫長青園區立意良善，但市地重劃時程實在太久，陸續都有在地民眾詢問何時動工，要如何跟里民交代。

體育局回應，桃園體育園區定位為長青體育園區，除興建長青運動中心外，未來也將會納入相關設施需求，將配合用地取得作業期程辦理相關評估及前置作業。

桃園市目前規畫建設12座國民運動中心，觀音國民運動中心OT廠商正在進行室內裝修，預計今年上半年度可開放營運，龜山及龍岡等2座已完成規畫設計，正在工程招標中，其餘已經完成。而5座體育園區，楊梅體育園區預計7月完工點交營運廠商進場裝修，此外中壢、大園及桃園等3座體育園區尚處規畫設計階段。