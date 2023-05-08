律政劇《最佳利益2-決戰利益》主角温昇豪、邱凱偉（Darren）7日在社群合體直播宣傳，兩人出道多年除了首度同台合作外，意外爆料兩人私下其實有另一層「親友」關係。温昇豪、邱凱偉表示他們其實很早就認識了，淵源來自邱凱偉媽媽的好友，「之前是聽我的阿姨在講，那個阿姨是我媽從小到大的好朋友，青梅竹馬的好姊妹…」，温昇豪接著透露：「好姊妹其實就是我的二伯母啦！」

邱凱偉想要挑戰律師角色。（八大提供）

兩人因《最佳利益2-決戰利益》首度合作，邱凱偉聊到年紀比自己小1歲的温昇豪讚譽有加，「他感覺很穩重很舒服，令人安心，而且他拍戲經歷很多，都不吝分享。」聊起「性感」程度，兩人同時互指對方，邱凱偉指著温昇豪開玩笑稱：「他很有男人味，遠遠走來就有一股『生蠔』味，而且還是溫的。」

温昇豪露出結實肌肉。（八大提供）

温昇豪談到《最佳利益》續集與第1季的差異，他說，除了身份職權從檢察官變成律師的不同，「還有在第1季為了辦案犧牲我的肉體，但妻子不能諒解，第2季希望能夠努力挽回。」温昇豪昨晚穿著短T露出結實肌肉，明顯曬黑許多，他笑說不僅要配合故事犧牲色相，連臂膀都展現色差。

直播中兩人被問及是否有望因《最佳利益2-決戰利益》再抱走一座金鐘，温昇豪點出邱凱偉在劇中電腦前的「打戲」，對演員來說是一個很大的考驗。但其實温昇豪也曾在別的作品拍過類似的橋段，劇情是描寫他為了要生小孩去取精，「但我跟他不同，他是憤怒發洩，我是無奈，因為做了好幾次都沒有成功。」温昇豪解釋，他和邱凱偉詮釋的當下心情是不太一樣。

温昇豪、邱凱偉私下有親友關係。（八大提供）

網友則好奇他們想挑戰劇中哪位角色演出？邱凱偉直接表明想挑戰天心扮演的「方箏」律師，温昇豪立刻回應那要背很多法條喔，他提及拍攝第1季時，因念法條光一個字卡住，就重來很多次，一方面也是自己要求精準，「這算是我人生中NG最多次的紀錄。」温昇豪則想挑戰許傑輝詮釋的神棍人物，會滿有趣的。