內湖分局員警勸說婦人，別相信假投資詐騙話術。（翻攝畫面）

匯20萬就想財富自由？ 女警靠「谷歌」就讓她夢醒。（警方提供）

內湖分局康寧派出所警員陳弘義及張怡婷日前擔服巡邏勤務，接獲轄內玉山銀行成功分行通報，疑似有民眾遭「假投資」詐騙，員警到場了解，發現54歲廖姓婦人誤信「財富自由」話術的投資詐騙，正要匯款20萬給詐騙集團人頭帳戶，員警立即勸阻，讓婦人得知真的是詐騙圈套，才打消念頭。

54歲廖姓婦人向員警表示，她日前在臉書社群加入高獲利LINE投資群組，並下載某證券公司投資應用程式，對方要求婦人至銀行臨櫃匯款新台幣20萬元至指定帳戶後會協助操作，可實現高獲利，並讓婦人達成「財富自由」夢想。

廖婦信以為真，聽從指示至玉山銀行成功分行準備臨櫃匯款20萬元。廖婦更依詐騙集團教戰指示告知行員，款項係作為「裝修房屋」之用，惟行員機警察覺異常，遂通報康寧派出所協助處理。

內湖分局康寧派出所警員陳弘義及張怡婷（左至右），攔阻詐騙。（警方提供）

陳員到場研判此為詐欺集團「假投資 真詐財」的慣用伎倆，另警員張怡婷反應機警，即刻上網查詢，發現該證券公司早已停業，應用程式也是假的，廖婦驚覺真的遭到詐騙，財富自由瞬間夢醒，連連向銀行行員與警方致謝，感謝幫忙守住多年辛苦所存的積蓄！

內湖分局呼籲，詐騙案例層出不窮，提醒民眾勿輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，無穩賺不賠、保證獲利的情形，若遇有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，勿輕易聽信電話端人員指示操作ATM或辦理臨櫃匯款，應撥打警政署「165」反詐騙專線或「110」專線查證，慎防受騙上當，避免遭詐騙，以確保財物安全。