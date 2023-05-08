首波梅雨鋒面預估3天來為日月潭水庫增加超過320萬噸庫容，8日日月潭水位回升至741.5公尺，距滿水位仍有7公尺。（楊靜茹攝）

首波梅雨鋒面報到！6日晚間起中部山區有明顯降雨，截至8日中午12時止，日月潭上游集水區、萬大發電廠到合歡山頂山區累計雨量為165至200毫米。台電大觀發電廠表示，梅雨鋒面為集水區帶來降雨，日月潭水庫7日進流量增加為每秒15.89噸（cms），預估3天來將增加超過320萬噸庫容，仍呼籲大家節約用水。

根據中央氣象局資料顯示，日月潭地區累計雨量僅90毫米，不過其上游集水區6日晚間起有明顯進帳，其中合歡山遊客中心累計雨量最多、約210毫米，翠峰、萬大發電廠、合歡山頂降雨量為150至180毫米。

大觀發電廠表示，日月潭水位上月中一度跌至740.15公尺（滿水位748.5公尺），所幸幾波降雨下來，月潭水庫7日進流量每秒15.89噸，8日上午7時日月潭水位回升至741.5公尺。預估3天來將增加超過320萬噸庫容。

大觀發電廠副廠長洪文龍表示，雲林、彰化地區稻田即將進入抽穗期，日月潭得放水挹注下游稻田灌溉，所幸這波梅雨鋒面讓下游稻田獲雨水澆灌，僅需挹注下游每秒1.84噸的水量，舒緩下游供水壓力，仍呼籲民眾繼續節約用水。