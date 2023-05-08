新北市長侯友宜表示，請議員多尊重，不要用那種字眼傷人。（葉德正攝）

新北市議會今日總質詢，民進黨議員砲火猛烈，對新北市長侯友宜能源政策、核廢料議題持續猛攻。新北市議員黃淑君要侯實問實答，別當不要核廢料卻又要核電，愛新北市又跟總統大位曖昧的「政治渣男」。侯友宜回應，「請議員多尊重，不要用那種字眼傷害別人」。

黃淑君說，近期很紅的影集「人選之人」有句台詞他印象深刻，就是「當我跟你說我想要什麼時候，請你不要假裝接受，又做不到」。

黃淑君說，到底室內乾式貯存場要不要蓋新北， 侯的2050淨零碳規畫，不要說不要核廢料又要核電，又說沒有核安沒有核電，還說非核家園做不到，你的能源政策不缺電只是口號，「我們要的是政策」。

對於核廢料議題，侯友宜說，中央當時在新北蓋核一核二，就說核電廠蓋在新北，核廢料不會永久貯存場，行政院要說清楚，不要把核廢料永久擺在新北，現階段科學無法解決，但起碼要放在安全地方。

對於李宇翔質疑侯提出核融合可以商轉就會支持核電議題，侯友宜說， 未來如果有機會可以解決核廢料、核安沒問題，這是他我的前提，當然以核融合為主，但目前技術不成熟，相關還在研究。