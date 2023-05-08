女星王思佳日前上節目分享愛馬仕包，卻捲入假包疑雲，她日前已把包包送去檢驗，只是送驗結果還沒出爐，王思佳再被網友質疑，她過去分享的香奈兒包也疑似是假貨，王思佳假包風波連環爆，有不少網友就到「宿敵」賴薇如臉書留言，甚至標記她，對此，賴薇如也留言曝7字心聲。

王思佳、賴薇如過去因「綠茶婊」爭議結怨，如今王思佳捲假包風波越滾越大，不少網友就到賴薇如臉書留言，還有人直接標記，問她是不是開香檳慶祝了，沒想到賴薇如還真的回應：「最近養身戒酒了」，但她沒有對王思佳假包風波多做回應。

就連賴薇如PO出看舞台劇的照片，網友也都歪樓留言：「因為釋迦（思佳）的包、妳又上新聞了」、「你這個時候要是曬你新買的包包 絕對的絕殺」、「時間證明一切 薇如加油」。

王思佳和賴薇如曾掀「綠茶婊」戰火，雙方雖未指名道姓，但隔空互嗆、火藥味十足，王思佳過去曾表示，願意坐下聊聊，賴薇如雖然回應願意兩人面對面談，但又提到，2人在不同層次，就算面對面，也很難把說得清楚，雙姝恩怨未解。