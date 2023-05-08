隨著電動車日益普及和越來越多汽車自動功能問世，汽車製造商使用的晶片數量激增，使車用市場搖身變成晶片業主要的成長領域。

以色列Autotalks為「由人駕駛」和「無人駕駛」車輛生產車聯網（V2X）通訊技術所使用的專用晶片。

高通旗下Qualcomm Technologies汽車部門副總裁Nakul Duggal發布聲明表示，自2017年以來，我們一直在投資車聯網的研發與布局，我們相信隨著車用市場的成熟，未來將需要獨立的車聯網安全架構來強化用路者的安全和提升智慧交通系統。

高通在去年9月底的「汽車投資者大會」（Automotive Investor Day）上表示，旗下汽車事業的「商機」（pipeline）達到300億美元，與7月底公布第三財季業績時相比增加了逾100億美元。

當時高通並表示，未來業務得以快速增長，主要受益於汽車製造商與其供應商使用的Snapdragon Digital Chassis產品。高通這項產品能提供輔助與自動駕駛技術、車載資訊娛樂（in-car infotainment）系統，以及連結雲端功能。

高通周一表示，Autotalks的解決方案將納入Snapdragon Digital Chassis產品組合。該公司表示這項收購案將透過旗下Qualcomm Technologies進行，但沒有提供與該交易有關的財務細節。