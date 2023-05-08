面對缺電危機、核電引發全民關注，新北市議員林裔綺今在議會總質詢詢問新北市長侯友宜，「核四有重啟可能嗎？」認為重啟核四2021年底公投未過，若侯友宜未來當選總統後，是否願意還地於民？侯答說，「重啟與否都須經專家評估，很多事情等確定後再來說。」

林裔綺指出，核四重啟需要付出非常大代價，且核四廠燃料棒已運走了，剩下設施已是破銅爛鐵，已無重啟條件，但核電廠對貢寮居民是緊箍咒，已長達30、40年，認為侯友宜是最有機會獲得國民黨提名為總統候選人，你就是國民黨領頭羊，詢問侯如有機會登上總統大位，是否該把土地返還給民眾，周邊土地是否能解除低密度開發限制，直言：「偏鄉居民不該這樣被對待」。

侯友宜說，大家對核四有不同聲音看法予以尊重，無論重啟與否，一定要把核安做到位，他更希望綠色能源能趕上來，最重要是不缺電，「我們來衝綠能、拚綠能比較實在。」

另對有藍營議員日前在直播節目被問到：「核電廠蓋在新北板橋好不好？」對方回答「OK」，市議員山田摩衣反問侯友宜「你覺得呢？」要求侯承諾不會在板橋蓋核電廠。

侯重申，尊重專家學者評估，專家說不OK就不OK，至於核廢料問題他一直有跟中央反映，希望中央能解決，當然能運出新北最開心，但他知道中央有困難，因此建議要蓋室內乾式貯存設施。