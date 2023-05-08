引起痘痘的原因相當多，不過鮮少人知道牙膏也可能影響，且盥洗順序也可能有關。美麗信義皮膚科醫師曾奕騰提醒，若嘴巴周圍或下巴痘痘不明的增長、遲遲沒改善，也可以注意牙膏及盥洗習慣。

●長痘痘也可能是牙膏害的？醫指關鍵在「鹵素元素」

氟：

曾奕騰醫師指出，含氟牙膏當中的「氟」確實有可能引起痘痘或痤瘡型皮疹，外觀像似痘痘但其中沒有粉刺，若刷牙的時候習慣使用大量牙膏，又沒清洗乾淨有所殘留，嘴巴周遭就有可能出現痘痘。另外，氟也用於部分外用類固醇藥物。其他和氟同樣為鹵素元素、可能引起痘痘、出現在生活當中的也包括氯、溴、碘。

氯：

氯主要出現在水源，不過一般自來水的濃度不高，正常洗澡、洗臉是不會導致痘痘發生，會接觸到濃度較高的機會大多是在游泳池，因此游泳完建議確實清洗身體，特別是長時間游泳的族群。

溴：

溴則主要為工業用途，過往曾經作為汽油的添加物或農藥成份，不過現今多已禁用或嚴格管制，民眾在日常生活當中可接觸到的機會較低，但一樣可留意。

碘：

碘多存在於海帶、海苔、紫菜以及海鮮類食物，不過除非是短時間內非常大量的攝取，否則一般不易引起痘痘。但若是用藥者所使用的藥物當中含碘，就有可能在用藥過程中引起痘痘或使痘痘惡化，這點可留意，如有需要可與醫師討論。

●先刷牙還是要先洗臉 盥洗順序可能影響痘痘

曾奕騰表示，民眾若是嘴巴周圍或下巴痘痘遲遲難以改善，或是各種治療效果都不佳的時候，可檢視自己的牙膏是否為含氟牙膏，並留意刷完牙後的清潔狀況或順序，必要時可改用含氟量較低的牙膏，或是無氟牙膏。

像是許多民眾會習慣先洗臉再刷牙，若牙膏沒有清潔乾淨就可能有所影響。建議可以先刷牙再洗臉，更有助將牙膏清潔乾淨，降低牙膏殘留在皮膚上的風險。不過此處的重點並不完全在順序，而是在於「確實沖洗乾淨」，若洗臉時沒有將牙膏、洗面乳沖洗清潔乾淨，一樣可能引起痘痘。

曾奕騰也提醒，含氟牙膏雖可能引起痘痘，但並不是最主要的原因，只要清潔乾淨通常是可以健康安全的使用。日常生活中有很多因素會引起痘痘或使痘痘惡化，例如生活壓力、作息不佳，或是油炸、辛辣、精緻甜食、乳製品、堅果類、高蛋白補充等飲食影響，以及化妝品、卸妝油，或是經期影響等都有可能。因此建議除了考慮換牙膏以外，上述這些日常因素也都需要留意，以避免換了牙膏之後痘痘的情況依舊沒有改善。

若是受到痘痘長期困擾，最理想的改善方式還是盡早至皮膚科檢查，並與皮膚科醫師討論，更有助找出引起痘痘的原因並預防及治療。不論如何也都應避免使用來路不明、自行購買的藥物或使用偏方，以免皮膚情況惡化。

文章來源：本文由《今健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章