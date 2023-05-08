樹德科技大學動畫與遊戲設計系112級畢業展「電都影城」系列作品8日舉行開幕式，學生的作品《嬤的神明咧》融入宗教元素。（林瑞益攝）

樹德科技大學動畫與遊戲設計系112級畢業展「電都影城」系列作品8日舉行開幕式，與會師生合影。（林瑞益攝）

樹德科大動畫與遊戲設計系112級畢業展「電都影城」系列作品8日舉行開幕式，展覽日期至5月12日止。學生發揮巧思，利用各類動畫作品彷彿帶領民眾進入電影院中。校方也鼓勵師生多思考，跟上時代。

樹德科大校長陳清燿叮嚀學生，優秀是要經過辛苦努力才有的成果，每件作品經過溝通、磨練、發想、創作等過程才能考驗出4年學習的專業實力；接下來的金點設計獎、放視大賞、專題賽等層層競賽，也得通過與全國高手的較勁，才能拔擢而出，希望大家全力以赴。

「電都影城」主題以一座黯淡無光的城市，因為電力的點燃讓城市閃耀動人，寓意電力來源正是同學的熱情，以及對動畫與遊戲設計領域的熱愛。其中的作品《嬤的神明咧》融入宗教元素，以動畫的方式呈現媽祖與民間信仰，還有集點卡與貼紙，融入民眾的生活。

作品《砂魚》的場景是設想在炎熱沙漠裡，水資源缺乏、怪物橫行，充滿危機，必須與環境及生物們爭搶水資源；在不斷地深入後，所有的水管箭頭都指向荒廢的城市，引人入勝。