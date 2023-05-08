今年以來台北市商用不動產交易中，裕融企業以約8.8億元買下大安區敦化南路二段的「裕隆大樓」12、14、16樓共九戶約8百坪手筆最大，其次為可成科技以約4.7億元買下「敦南摩天大樓」24樓二戶及3樓部分產權，合計454坪。

除了市中心商辦外，內湖廠辦交投也相當熱絡，包括「長虹NASDAK」、「APEC國家科技總部大樓」、「聯虹識野科技大樓」、「長佳大樓」等，都有法人大砸上億元入手，尤其內科廠辦成交單價約在每坪57～74萬元，單價約僅市中心精華區商辦動輒三位數單價的6成左右。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，市區商業發展成熟，包括站前商圈、中山北路和敦化南、北路商圈，商辦屋齡多已達30年以上，陸續進入都更、危老重建階段，導致商辦供給稀缺，近年不少企業主將目光轉向內湖、南港，不僅大樓屋齡較輕，樓地板面積也較大，可滿足規劃企業總部需求，且目前捷運西湖、港墘站一帶，中古商辦單價約在6、7字頭，因此吸引大型企業砸重本買下做自用或置產規劃。

第一建經研究中心副理張菱育表示，平均地權條例修正草案即將上路，對於私法人購屋採取許可制，但是「管住不管商」，因此今年許多私法人將置產目光，從豪宅轉向商用不動產，且在精華地段租金不斷上漲的情況下，精華區老商辦更具保值特性，不僅可自用或投資收租，未來還有都更危老的重建機會，吸引買家積極進場。