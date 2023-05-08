今天股價收盤寫下歷史高峰的個股包括聯華食、華城、奇鋐、定穎投控、jpp-KY及台汽電等6檔上市股，以及金穎生技、安勤、地心引力、杏一、雙美、皇將、坤悅、新鼎、德昌、新潤、普萊德、大樹、台微醫、崑鼎、明係等15檔上櫃股。

從產業類別來看，上述21檔個股分散在各不同產業，其中以生技、營建二大產業占比較高，此外還有電腦周邊、食品、電機、網通、汽電廠、線上遊戲、3C電子及電腦軟體務業等。