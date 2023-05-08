西湖鄉天福宮社區照顧關懷據點今天揭牌。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦8日主持西湖鄉天福宮社區照顧關懷據點揭牌儀式，地方各界熱烈慶祝，他也宣示競選所提出的三節3000敬老金政策，目前已獲得議會全體議員支持，預計今年11月編列預算，最快明年過年即可領取、兌現政見。

社會處指出，今天成立的天福宮新據點是西湖鄉第4個據點，全縣累計第203個關懷據點，佈建率已達73.8％，希望能增進老人家的身心健康，間接減低年輕人的照顧負擔。

揭牌儀式上午11時許舉行，由縣長鍾東錦帶領西湖鄉長高阿賜、鄉代會主席古召善、縣議員黎尚安、鄉農會理事長李朝國和總幹事郭豐文和天福宮主委羅金珠地方民代等人，連袂天福宮奉祀主神恩主宮參拜致意；縣府社會處長楊文志、衛生局副局長莊素玲也到場參與。

縣長鍾東錦表示，西湖鄉高齡化社會不是壞事，這代表西湖是好山好水的福地，感激古雪玲女士自護理長崗位退休後，熱心推動成立關懷據點；鍾東錦分享自己照顧長輩經驗說，長輩心情愉悅就會延年益壽，建議關懷據點多請養生專家教導老人家，傳授如何延緩退化。

鍾東錦指出，去年底競選縣長所提出的三節敬老金每年每人3000元，縣議會38席全體議員都支持，政見不會跳票，預定今年11月編列預算，最快明年農曆過年前開始領取。

社會處指出，截至4月底止，縣內65歲以上老年人口有9萬8482人，佔全縣總人口的18.4％；高阿賜鄉長說，西湖鄉人口7千多人，85歲以上近700人，約佔總人口的12％，是全縣第二長壽的鄉鎮。

鍾東錦長支持及鼓勵廣設關懷據點，目前全縣志工人數已達3500多人，每個月透過據點服務照顧1萬5700位社區長輩，未來持續輔導新單位成立社區照顧關懷據點，及給予據點更多的資源，朝向設置一村里一據點為目標，實踐「福栗佈老樂活園」，讓長者能就近到據點參與健康促進活動以延緩老化。

天福宮據點負責人古雪玲說，她自服務43年的國泰醫院護理長崗位退休，返鄉照顧老母親，感念高齡化社區長輩照護需求，興起承辦關懷據點的念頭，先向天福宮的恩主公擲筊恩准，接著更獲管理委員會全體通過，奔走2個月，今年元月起試運營，並申請巷弄長照站，希望打造「快樂的在地老化！」的環境。

她表示，該站目前有15位志工，初期服務70位老人，每星期一提供共餐服務、關懷訪視、健康促進及社會參與活動，讓長輩能在據點參與活動，並運用護理專業，積極推動延緩老人、健康促進等活動。