台南市安南區公學路七段一處養雞場，今天凌晨遭野狗闖入咬死200多隻蛋雞，雞農損失慘重，欲哭無淚。前台南市議長郭信良批評太誇張；農業局表示，除將加強捕捉野狗，也會與業者溝通，促請做好防野狗闖入設施，避免類似事件再度發生。

台南市安南區公學路七段黃姓雞農的養雞場，遭野狗闖入咬死200多隻蛋雞，損失十分慘重。（郭信良提供／洪榮志台南傳真）

郭信良表示，今天上午接獲黃姓雞農反映，指位於安南區學甲寮的蛋雞場，被野狗闖入咬死200多隻雞。他趕到現場察看，發現養雞場內到處都是被咬死的雞，畫面慘不忍睹。黃姓雞農還告訴他，這已經不是第一次了，去年及前年也都發生過，累計被咬死1000多隻雞，但多次向市府農業局動保處反映，希望前來捕捉野狗，卻都沒有下文，憾事才會一再發生。

動保處回應說，今早接獲通報後，馬上派人到現場了解，該養雞場是農民在農地以簡易圍離圍起來飼養，並非設施完善的畜牧場，因圍籬有多處縫隙、破洞，加上飼主又沒有住在當地，因此容易遭野狗闖入。該處先前接獲反映也曾成立專案捕捉多隻野狗，還提供農民誘捕籠，並非沒有作為。

黃姓雞農指出，他飼養的400多隻蛋雞，都是從去年3、4月開始飼養，目前正是最會下蛋的時候，結果被咬死一半以上，如今根本無蛋可出貨。1隻75天大的蛋雞就要280元，養到大約半年才能生蛋；目前1隻蛋雞的行情至少500元以上，一下子被咬死200多隻，加上雞蛋又訂單沒了，損失十分慘重。