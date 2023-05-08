數位身分證政策因資安爭議難以續推，相關廠商向政府求償5.26億，本周將展開第5次協調，若協調破局，總計逾10億費用恐由全民埋單。對此，行政院代理發言人羅秉成8日表示，此政策須審慎評估，待個資獨立機關成立後，未來會再就政策面、資安面、法制面及應用面進行跨部會意見整合。

羅秉成指出，政府規畫發行新式身分證的本意，是為推動智慧政府的基礎架構，邁向數位國家的目標，並兼顧保護個人資料與確保資通安全。

行政院代理發言人羅秉成。（資料照／黃婉婷攝）

羅秉成指出，面對境外對我資安攻擊日烈，而國人對個人資料保護之要求也更高，相關學者專家、公民團體及立法委員也提出諸多意見，尤其憂心來自境外敵對勢力各種資安攻擊的威脅滲透，並倡議需先建立個資保護的獨立監督機制等配套，亟須審慎評估推動此項政策。爰行政院乃於2021年1月21日第3736次院會決定暫緩換發新式身分證計畫，待凝聚社會共識，並研議完備法制及相關政策配套後再推動。

羅秉成表示，為符合憲法法庭判決的要求，並加強保護民眾個資，政府現已規劃成立獨立個資保護專責機關，並提出個資法修正草案函請立法院審議中，有關新式身分證相關政策的後續推動事宜，於個資獨立機關成立後，政府會再就政策面、資安面、法制面及應用面進行跨部會意見整合。

羅秉成表示，有關中央印製廠與其委外廠商間之履約爭議，正由行政院工程會積極調解中，至於內政部與中央印製廠，於政策暫緩期間則依契約相關約定辦理。