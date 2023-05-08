為提升民眾的性別平等意識，桃園市家庭教育中心與各區公所及社區發展協會合作，今年總計辦理10場次「性別平等教育與成長活動講座」，讓民眾能多了解並接納多元家庭型態，今天由老師李麗慧講授有關家務分工共創幸福家庭議題，希望能在家庭中推動並落實性別平等。

教育局表示，社會變遷快速，婚姻與家庭型態愈來愈多元，雙薪家庭也變得相當普及，這便突顯出家中內務與照顧責任分工的重要性。為此家庭教育中心串聯社區，與桃園、中壢、平鎮、大溪、楊梅、大園、龍潭、新屋與蘆竹區的區公所或社區發展協會合作辦理性別平等教育與成長活動講座。

教育局說明，講座內容以性別平等為主軸，融入家務分工、多元家庭及家庭中的性別角色等議題，透過日常生活中的家庭、習俗及文化，讓民眾看見傳統觀念的性別刻板印象及歧視，引導民眾破除迷思並建立正確的性別平等觀念，促進平等互惠的家務分工，形塑平權的家庭環境。

教育局表示，該系列活動於8日與大園社區發展協會合作，於大園市民活動中心辦理，由老師李麗慧講授「家務分工共創幸福家庭」。李麗慧說，傳統上家務及照顧工作的責任多由女性承擔，除了影響女性的勞動參與以外，也直接影響著家庭成員的生活品質和伴侶之間的關係，在家庭中推動性別平等，伴侶共同承擔家務工作與教養子女的責任，不僅有助於孩子的成長，更能促進家庭的和諧和幸福。

參與過其他場次的民眾分享，參與過講座後了解到社會中男性與女性的不平等、直接與間接歧視等性平觀念，藉由講師的引導，學習要反思自己，練習不先預設立場，才能做到消除生活中的性別歧視。家庭教育中心補充，若民眾對性別平等議題有興趣，歡迎至官網洽詢相關的活動資訊。