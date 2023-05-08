穆斯林旅遊團到達南庄參觀南庄花卉節。（參山處提供／李京昇苗栗傳真）

穆斯林旅遊團擂茶體驗。（參山處提供／李京昇苗栗傳真）

交通部觀光局今年拚疫後來台觀光人次要達600萬目標，參山國家風景區管理處將穆斯林遊客列為主要市場，7日一行87名來自國內外的穆斯林旅遊團到達南庄參觀南庄花卉節，欣賞花卉與裝置藝術作品，並在東村宿舍體驗「手編花卉髮夾」及自製擂茶等DIY活動，這批來自伊斯蘭國家的遊客首次來到南庄慢城旅遊，對於獅山遊客中心等穆斯林友善場域感到滿意，也特別喜歡花卉、山林等自然生態旅遊。

參山處長曹忠猷表示，配合交通部觀光局今年600萬人次國際旅客入境目標，台灣是穆斯林旅客最喜愛的旅遊目的地之一，參山處鎖定全球旅遊人口成長最快速的穆斯林市場，近年加強穆斯林資源盤點，輔導觀光旅遊業者對Halal穆斯林友善認證的瞭解，協助業者取得穆斯林友善場域及產品相關認證標章。

今年3月即積極與觀光圈業者、中華民國穆斯林觀光旅遊發展協會合作，安排大專院校及在台穆斯林學生及KOL踩線，並得到穆斯林旅客們的熱情回應。

適逢2023南庄花卉節舉辦期間，受到各界熱烈反映，參山處此次再度與中華民國穆斯林觀光旅遊發展協會合作，安排2梯次約120名國內外穆斯林旅客到南庄旅遊，體驗苗栗南庄慢活深度旅遊及了解穆斯林友善設施。

此次團員先在獅山遊客中心穆斯林祈禱室進行每日禮拜，留下深刻而良好的印象。另外體驗擂茶DIY瞭解製作步驟以及擂茶與客家文化的關係，紛紛表示是一個新鮮有趣的經驗。一行人隨後參觀2023南庄花卉節，並且到南庄新興景點—東村宿舍體驗製作「手編花卉髮夾DIY」，大小朋友一起動手製作手編花卉的髮夾，不少小朋友玩的不亦樂乎！

配戴頭巾的穆斯林遊客分別前往南庄遊客中心廣場、東村宿舍、桂花巷路段、十三間老街等熱門景點欣賞精心設置花卉裝置作品，也引起大家的注意，在地店家希望藉由「慢遊」於花街巷弄的慢遊氛圍，可以吸引更多的穆斯林朋友來到南庄，體驗熱情的客家庄風情，慢活、慢食及慢遊。

參山處指出，南庄花卉節周末假日分別在南江休閒農業區旅遊中心舉辦「擂雙花茶包體驗」（開放現場報名，名額有限），在南庄遊客中心舉辦「永生花相框DIY」，有興趣的朋友請至趣遊參山臉書粉專了解更多詳情。