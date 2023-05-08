星宇航空日前發生302名旅客夜宿機場，引起民眾不滿，甚至有乘客曝光影片，可見有空服員在飛機上被罵到快哭，對此，律師李怡貞今（8）日在臉書表示，航空公司的危機處理確實不足，但「乘客在飛機上大亂飆罵那些基層人員的嘴臉真的難看」。

李怡貞今（8）日在臉書表達對星宇航空爭議的看法，她認為事件的起因是天候不佳，所以這無法避免，「但是後續的危機處理跟處置真的是明顯不足」，不過，看到乘客在飛機上飆罵空服人員的影片後，讓她直呼：「那些嘴臉真的難看。」尤其乘客們看到老闆張國煒出面後，大家就安靜下來，她更說道：「這就是人性。」

另外，李怡貞認為人身安全才是最重要的，飛機能夠平安起降是第一優先，她分享自己如果遇到班機延誤或機械有狀況的時候，都會希望準備好再飛。

而有網友留言：「一堆在這邊講風涼話的，在機上乾等七小時然後睡機場地板你們怎麼不試看看。誰願意接受這樣的對待？是誰又害第一線人員被這樣對待？檢討受害者不就好清高好棒棒？」她則說道自己曾在飛機上等2個小時，而且疑似沒有冷氣，當下環境非常熱，「知道那種憤怒，沒有說不該罵，而是不應該這種不理性的方式亂罵，更何況對象也不對」。