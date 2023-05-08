曾來台參加金馬獎的大陸藏族導演萬瑪才旦今(8)日驚傳逝世，享年53歲。過往以《塔洛》摘下金馬獎最佳改編劇本獎的桂冠的他，作品備受觀眾肯定。豈料，今日被多間陸媒報導他疑似在拍片時突發高原肺氣腫，送醫急救後仍宣告不治。

綜合多家陸媒報導，知名導演萬瑪才旦前幾日才出席北京國際電影節擔任評審工作，今日卻突傳出逝世消息，據悉，有消息來源稱他疑似在拍片時突發高原肺氣腫，送醫急救後仍宣告不治。不過此說法目前尚未受到證實，而據青海藏族研究會發文，則表示萬瑪才旦是因心臟病醫治無效，不幸離世。

另外，萬瑪才旦任職的學校也於稍早前發出他的訃告，而消息曝光後，讓不少喜歡他作品的粉絲相當悲痛。此外，藏族出身的男星丁真也在微博上難過發文，「聽到萬瑪才旦老師逝世的消息，感到非常難過。老師生前十分關心我的學習生活，給予了我不少成長上的幫助。他是一位傑出的導演及學者，是我們藏族人永遠的驕傲。」

事實上，萬瑪才旦執導過多部藏族題材的電影作品，舉凡《老狗》、《塔洛》、《撞死了一隻羊》等。其中，《塔洛》不僅是第一部藏語的黑白電影外，更榮獲第52屆金馬獎最佳改編劇本獎的肯定。而他的遺作是3月底才宣布殺青的《陌生人》。