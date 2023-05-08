聯準會5月決議升息1碼，符合市場預期，但美股走勢仍相當疲軟，除了受到整體景氣不佳的衝擊，銀行業危機也是另一項市場無法反彈的重要原因。專家警告，如果銀行股下跌，就不可能出現牛市，換言之，銀行股將左右接下來的局勢。

綜合外媒報導，美國銀行業兩個月內倒了3家中型銀行，讓市場恐慌情緒難以散去，投資者紛紛拋售金融股，使得標普500指數中的金融指數差點跌破2007年的高峰值。

自從2021年1月以來，金融指數一直在2007年高峰值之上，市場花了超過13年才收復同一位置。Roppel Capital Management創辦人、知名對沖基金經理Jim Roppel表示，如果現在跌破這個重要關卡，對整個股市將是一個不祥的訊號。

報導提到，如果此狀況真的發生，將讓金融業面臨更沉重的壓力，各家銀行必須保存手上資本並削減貸款，美國經濟雪上加霜，Jim Roppel直言，「如果銀行股下跌，就不可能出現牛市。」

Jim Roppel透露，雖然他長期看多美股，但目前比重最高的是現金，其次則是黃金或金礦等防禦型資產。Advisors Asset Management執行長Scott Colyer也說，「我們必須看到金融股引領市場進入牛市，但目前的情況並非如此。」