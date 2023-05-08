眾人在花燈上題字。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市公所5月26日至28日一連3天將舉辦農曆四月八傳統民俗節慶系列活動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市公所5月26日至28日一連3天將舉辦農曆四月八傳統民俗節慶系列活動，除規畫闖關、花燈舞競賽、熱鬧市集、單車小旅行等活動，重頭戲庄神搖滾演唱會更是卡司堅強，同時還推出客家飯兜、聯名合作開發的台鐵靚客便當，希望媽祖遶境保佑頭份地區平安，並喚起鄉親對老頭份的回憶，展現客庄特色。

今天市公所在藝術館召開記者會，說明四月八靚燈好客節系列活動內容，並由縣府秘書長陳斌山與頭份市長羅雪珠在大花燈上題字，接著與台鐵餐旅服務總所總經理古時彥、縣議員陳光軒、蕭詠萱、徐功凡助理、市代會主席溫宜靜、副主席張家榮、代表、里長等人共同啟動這項活動，歡迎鄉親、遊客踴躍參與，以深入了解歷史悠久的四月八民俗節慶，找回頭份的好人情及對四月八的感情，傳承發揚客庄民俗文化。

農曆四月八日是頭份地區年度節慶活動，早期農業社會，頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香燈腳聚集，加上地方仕紳花燈對抗賽，市區街頭熱鬧滾滾，家戶亦準備美味佳餚宴請親朋好友，成為老頭份人的珍貴回憶。

頭份市公所為延續這項客家文化民俗節慶，從民國93年起每年辦理頭份四月八文化節活動，在擴大宣傳、推廣下，逐漸打開全國知名度，曾被客委會列為客庄十二大節慶活動之1。

今年四月八以「朋友，來尞」為主題，在5月26日至28日三天規畫豐富精彩的系列活動，希望能讓更多年輕人及遊客認識這項歷史悠久的節慶活動，感受客庄的魅力。

規畫的系列活動：青年文化爐主闖關活動，在線上報名後，依預訂時間在5月27日或28日至市所領取解謎包進行遊戲，透過實境探索深度認識頭份及四月八歷史，解開謎底可至市所領取精美小禮品。

5月27日花燈舞競賽、庄音搖滾演唱會：下午2時展開的花燈舞競賽將由現場民眾投票選出人氣隊伍；庄神搖滾演唱會邀請粹垢TRAEGO、董事長樂團、青鳥合唱團、黃宇寒、婁峻碩等演出。

5月26日至28日鬧熱市集安排文創產品及美食攤位；用在地學生繪製的主題燈籠打造花燈走廊，並搭配「林座」劇團5月26日至28日的5場次光影展演。

遊Buy客遊頭份-單車小旅行活動，至市所或配合商家領取活動摺頁，並至摺頁上的任何一家合作店家實地參訪，拍照打卡上傳至FB並HashTag＃2023頭份四月八，即可至頭份市公所服務台兌換頭份地景紀念磁鐵組1分，數量有限，換完為止。

此外，頭份市公所與在地復古與創新的米食實驗室「穀掌米時」合作，在活動期間推出最強客家味的「飯兜」，5月8日開放線上預訂，可在5月26日至28日活動現場領取。

市公所亦結合台鐵聯名合作開發「台鐵靚客便當」，從5月8日至5月30日每天中午在新竹、台中、彰化火車站及新烏日高鐵站限量發售。