市場處說明，完成指定任務就有機會抽中雙人東京來回機票。（新北市市場處提供）

市場處說明，完成指定任務就有機會抽中雙人東京來回機票。（新北市市場處提供）

「青春這young行，市場帶你去旅行」活動開跑，新北市府市場處今（8）日推出3條主題輕旅行路線及活動專屬濾鏡，副市長劉和然表示，即日起至6月30日止，在新北市38座公有市場內集滿2個不同印章，完成指定任務就有機會抽中雙人東京來回機票。

劉和然表示，市場是展現在地文化很重要的節點，為了因應時代的變化和消費型態的轉變，近年努力協助市場轉型以利永續發展。市場輕旅行活動涵蓋新北市38座公有市場，民眾可以在參加的過程中，體驗不同市場及旅遊景點的特色，感受新北市場改變及魅力。

市場處表示，市場輕旅行活動除了製作「新北市場旅遊指南」置於公有市場及官方網站供大家取用參閱外，更推出「集章抽獎活動」及專屬「FB、IG濾鏡」，只要在38座公有市場使用活動濾鏡拍攝照片，並在官方臉書粉絲專頁「來新北逛菜市」的指定貼文下方留言，就有機會抽中大獎。

市場處說明，在限量集章明信片上「集滿2個」不同公有市場的章，郵寄至指定地址，就有機會抽中日本東京雙人來回機票，另民眾到指定店家消費，還可享有活動專屬優惠，兩項中獎名單將於112年7月陸續公布於官方臉書。

更多資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcemarket/）及「新北好市生活學」網站（http://www.goodmarketslife.com.tw）