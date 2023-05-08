太誇張！台中市逢甲商圈福星路一家運動用品店，今天1點多時竟發生整排冷氣集體掉落的事故，導致停在路旁的2輛轎車、6輛機車都被天上掉下來的冷氣砸到，所幸張姓運動用品店老闆允諾將會負責賠償事宜，初步推測，應是固定冷氣的鐵架無法支撐，才導致此意外。

這起事件發生在下午1點45分，警方指出，民眾報案指稱福星路上的店家冷氣掉落，砸毀多輛汽機車，經派員到場了解，發現有2輛轎車的車頂遭鐵架、室外機砸到，車身有許多刮痕，另6輛機車也受損，目前已陸續通知車主，將由店家與車主協調後續賠償事宜。