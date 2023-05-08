扯！整排冷氣「集體掉落」 台中逢甲2汽車6機車慘遭砸毀 16:362023/05/08 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於福星路上的運動用品店外冷氣突然集體掉落，砸中停在路旁的汽機車。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太誇張！台中市逢甲商圈福星路一家運動用品店，今天1點多時竟發生整排冷氣集體掉落的事故，導致停在路旁的2輛轎車、6輛機車都被天上掉下來的冷氣砸到，所幸張姓運動用品店老闆允諾將會負責賠償事宜，初步推測，應是固定冷氣的鐵架無法支撐，才導致此意外。 這起事件發生在下午1點45分，警方指出，民眾報案指稱福星路上的店家冷氣掉落，砸毀多輛汽機車，經派員到場了解，發現有2輛轎車的車頂遭鐵架、室外機砸到，車身有許多刮痕，另6輛機車也受損，目前已陸續通知車主，將由店家與車主協調後續賠償事宜。 #冷氣 #掉落 #砸毀 #台中 #逢甲 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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