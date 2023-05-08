歷經約2年規畫、訓練，高雄市消防局今日通過「搜救能力分級認證(NAP)」，取得中型認證，未來繼雙北、雙東、台中，成為第6隊能參與國際救援搜救隊。（高雄市消防局提供／崔正綱高雄傳真）

歷經約2年規畫、訓練，高雄市消防局今日通過「搜救能力分級認證(NAP)」，順利取得中型認證，也是繼雙北、雙東、台中後，第6個縣市取得認證，能參與跨國人道救援，後續規畫考取重型。消防局長王志平指出，具備執行國際救援能力的「高雄隊」已經成軍，當國際友邦遭遇重大災難，能展現出「Kaohsiung Can Help」救災能力。

內政部消防署為接軌國際，2021年底以聯合國國際搜救諮詢組織為基準，建立「搜救能力分級認證」制度，第一階段為書面資料審查，查核搜救隊人員資格、裝備器材等資料；第二階段為36小時不間斷測驗，假想大規模城市災害下各項救災情境。救災人員從接獲指令緊急動員集結、建立5大功能分組（管理、搜索、救援、醫療及後勤）、利用倒塌物支撐、障礙物排除、搜救犬搜索及傷病患醫療處置等，隨隊醫療人員更要留意救災人員與搜救犬的體力負荷等後勤補給。

歷經約2年規畫、訓練，高雄市消防局今日通過「搜救能力分級認證(NAP)」，取得中型認證，未來繼雙北、雙東、台中，成為第6隊能參與國際救援搜救隊。（高雄市消防局提供／崔正綱高雄傳真）

消防局指出，歷經2021年底規畫、2022年下旬密集訓練，5月6至8日前往消防署南投竹山訓練中心受測，共出動78人及2隻搜救犬組成搜救隊伍，成員除消防局特搜隊人員及義消外，也納入強勁的外部戰力，包含高醫、榮總、義大三間醫學中心及宏力動物醫院共4位醫師、4位護理師、2位獸醫師及2位土木技師，打造醫護最多、醫療環境最強的搜救隊。

歷經約2年規畫、訓練，高雄市消防局今日通過「搜救能力分級認證(NAP)」，取得中型認證，未來繼雙北、雙東、台中，成為第6隊能參與國際救援搜救隊。（高雄市消防局提供／崔正綱高雄傳真）

消防局指出，當時二階段檢測首日，就遇上高達38度熱浪侵襲，有部分消防同仁因此中暑，晚間更遭遇強降雨、閃電落雷增加施救難度，指揮官及各組幹部除適時加強同仁補水、排水及輪替外，並加強健康監測，順利在時間內過關。

義消總隊長陳義永表示，高雄市的義消們也正朝著國際的腳步邁進，本次認證隊伍也有十位義消夥伴參加，充分展現警義消合作的精神及能量。

王志平表示，搜救團隊在這幾天如此惡劣天氣的考驗下，依然發揮團隊過人的強韌與實力，於時限內完成各項救援目標。具備執行國際救援能力的「高雄隊」已經成軍，當國際友邦遭遇重大災情，也將發揮不分國界的人道關懷精神，展現「Kaohsiung Can Help」的救災能力。