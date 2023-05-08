台東縣綠島鄉舉辦海上長泳超過10年，今年以「海是要游吧」作為主題，在疫情解封後，邀請大家5月28日回到綠島，今年賽事以中寮到柴口來回3公里的方式長泳，綠島鄉長謝賢裕說，報名系統一開放就有不少參賽選手報名，報名人數超過1200人，加上陪同參賽的親友，相信可以帶來不少運動觀光經濟效益。

綠島鄉公所今天由謝賢裕帶領，渡海來到縣府大禮堂舉辦記者會，他說，綠島像是1顆珍珠，是上天賜與最珍貴的禮物，擁有獨特的海島風情，每年吸引許多國內外的朋友來到綠島觀光旅遊，尤其浮潛、sup、馬拉松，都是近年流行的運動，尤其以鄉公所每年辦理的海上長泳，都會有連續超過5年以上來體驗的參賽者，每年都呼朋引伴一起到綠島體驗，活動中也會推廣環保親海的宣導，期盼大家一起愛護海洋，提升環境保護的意識。

台東縣綠島鄉邀請大家5月28日到綠島長泳，目前已超過千人報名。（蔡旻妤攝）

受邀出席的縣府祕書長盧協昌則指出，綠島鄉公所為推動綠島觀光產業永續發展，活絡綠島觀光休閒運動產業，自民國100年起舉辦海上長泳活動已經有12年，希望藉由全國海上長泳活動的舉辦，讓大家親身體驗綠島豐富珍貴的海陸資源，認識海洋珊瑚生態，享受大自然之美的同時達到宣傳自然保育的觀念。現在疫情趨緩，歡迎國內外鄉親迎客造訪綠島。

此外，為推動綠島在地美食，在活動會場將設置安排在地美食體驗，有綠島魚粽、綠島包子、溫泉玉米等特色美食饗宴，讓參賽者及陪伴親友可以品嘗，並且刺激在地消費經濟；另外活動現場設計有網美拍照打卡、美食區集點換贈品活動，最吸睛的是會有美人魚現身會場，來為選手加油打氣，邀請大家屆時來綠島體驗最美、最特別的海上長泳活動。

謝賢裕誠摯邀請大家來到綠島，不論白天、夜晚都有不同的風情，除了挑戰海上長泳之外，每年也會辦理馬拉松活動、跨年活動等，邀請大家到綠島體驗最放鬆最Chill的旅遊。