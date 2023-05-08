首波梅雨鋒面發威，全台各地不同程度降雨，德基水庫地區7日早上持續下雨，水庫小有進帳，昨天早上7時水位為1375.95公尺，8日下午3時許上升至1376.76公尺，平均進水量18cms，這波鋒面增加193.8萬噸水資源，蓄水率為46.3％。

大甲溪發電廠表示，德基地區昨天早上開始斷斷續續下雨，由於谷關降雨降大，下游的天輪壩、馬鞍壩入帳較多，下游水量多，德基水庫放流的民生用水就會減少，昨天放流69萬噸水，目前仍呼籲民眾節約用水。