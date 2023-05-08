財政部統計處處長蔡美娜表示，由於全球景氣持續收縮，終端需求依舊疲軟，廠商普遍仍處庫存調整階段，4月出口359.6億美元，年減13.3%，減幅優於預期，連續8個月負成長；進口受晶片產業鏈萎靡不振、國際原物料行情走跌、半導體設備購置減少等影響，規模值292.5億美元，年減20.2%。累計1至4月，出口較上年同期減17.7%，進口減16.9%。

出口方面，雖資通產品拉貨力道回升，惟外銷主力的積體電路需求偏弱，加以塑化及金屬等傳產貨類買氣依舊低迷，致4月出口年減55.1億美元或13.3%。主要出口國家/地區，對日本出口32.0億美元，創歷年單月新高，年增5.3億美元或19.8%，主要是因為電子零組件增7.1億美元或59.6%；而其餘市場續呈疲弱。

4月主要出口貨品中，資通與視聽產品受惠於電腦零附件、交換器及路由器等出口成長，年增5.4%，電子零組件因半導體市況欠佳、生產鏈持續去化庫存，年減8.6%，光學器材隨面板供需改善，減幅收斂為17.8%；傳產貨類買氣未見回穩，出口均呈兩位數下降，其中化學品年減34.4%，紡織品、塑橡膠、基本金屬及其製品減逾2成5。累計1至4月主要貨品出口全面衰退，其中電子零組件年減15.1%。

主要市場方面，4月對日本出口受積體電路外銷支撐，年增19.8%，規模值為歷年單月新高，其餘四大市場續呈減勢，對大陸與香港出口年減2成2，對美國年減10.3%，對東協、歐洲因有資通與視聽產品訂單挹注，各年減7.1%、3.6%相對較緩。累計前4月對陸港出口年減28.5%，所占比重降至近20年同期低點(35.2%)，對美國、東協各減15.0%、14.1%，對歐洲減2.2%，僅對日本增1.2%。

進口方面，由於進口晶片產業鏈相關元件下降，以及塑化、金屬等原物料購置需求仍呈保守，加上半導體設備投資放緩，4月進口年減74.1億美元或20.2%。

展望未來，隨高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興科技應用與數位轉型商機持續推展，可望維繫我國出口動能，惟全球通膨、緊縮貨幣政策、俄烏戰爭僵持等不利經濟成長因素仍存，加上美中科技爭端尚未緩解，皆為前景增添不確定性，我國上半年出口仍將面臨相當壓力，有待密切關注後續發展。