剛果洪災「土石流滅村」逾400死，全國降半旗哀悼。（Disaster Compilations youtube頻道）

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）官員表示，剛果東部的洪災和土石流釀災後，死亡人數已上升至近400人。

據法國24新聞網8日報導，剛果南基伍省（South Kivu）卡萊赫地區（Kalehe）4日強降雨導致河流氾濫，引發土石流，掩埋了布術術村（Bushushu）和尼亞穆庫比（Nyamukubi）村莊；卡萊赫地區的許多房屋和田地已被沖毀。

卡萊赫地區行政長官巴肯加（Thomas Bakenga）說，自上周的洪災過後，至少找到了394具屍體。他補充說，相關人員在布術術村發現了142具屍體，在尼亞穆庫比發現了132具屍體，在基伍湖上發現了120具屍體。巴肯加說，「自4日以來，我們每分鐘都在尋找屍體，並掩埋他們。」

剛果政府宣布，8日是全國哀悼日，將降半旗致哀，「以紀念逝去的同胞」。

值得注意的是，就在剛果東部發生洪災與土石流的2天前，位於基伍湖另一邊的鄰國盧旺達也發生了洪水，造成至少131人死亡，數千間房屋被毀。

聯合國秘書長古特雷斯6日向盧旺達和剛果「災難性洪水」的受害者表示哀悼。古特雷斯說，「這是氣候變化加劇及其對那些對全球變暖無所作為的國家造成災難性影響的又一例證。」有專家表示，由於氣候變化，極端天氣事件的發生頻率和強度都在增加。