台中司法大廈今天下午傳出1名陳姓女子自4樓往中庭墜落事件，據了解，39歲陳女以證人身分出庭，疑似情緒管理有問題，開庭結束後，於下午2時30分左右從偵查庭4樓走廊的中庭方向墜樓，掉落在2樓防護網，經消防人員救援後戒護送醫，由救護車送往中國附醫治療，至於墜樓原因，目前仍在調查釐清中。

消防局表示，119救護人員到場後將陳女救出，初步檢視身體無大礙。

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