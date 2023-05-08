兆豐金今年前四月稅後純益139.9億元，與去年前四月稅後純益77.6億元相比，今年前四月獲利增加62.3億元，獲利年增率為80.28％。
兆豐金今年前四月稅後純益來看，銀行為子公司之冠，獲利達133.39億元，證券為6.43億元、票券6.3億元、產險虧損6.03億元。
兆豐金控公告，今年4月稅後純益為32.14億元，前四月稅後純益達139.9億元，每股稅後純益（EPS）為1元，獲利亮眼。兆豐金子公司的4月稅後純益中，銀行28.31億元、證券1.77億元、票券1.54億元、產險0.48億元。兆豐金4月30日每股淨值為23.01元。
兆豐金今年前四月稅後純益139.9億元，與去年前四月稅後純益77.6億元相比，今年前四月獲利增加62.3億元，獲利年增率為80.28％。
兆豐金今年前四月稅後純益來看，銀行為子公司之冠，獲利達133.39億元，證券為6.43億元、票券6.3億元、產險虧損6.03億元。
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