兆豐金今年前四月稅後純益139.9億元，與去年前四月稅後純益77.6億元相比，今年前四月獲利增加62.3億元，獲利年增率為80.28％。

兆豐金今年前四月稅後純益來看，銀行為子公司之冠，獲利達133.39億元，證券為6.43億元、票券6.3億元、產險虧損6.03億元。

元大金前四月稅後純益達79.83億元 EPS為0.64元
世豐首季稅後純益達0.86億 EPS為1.68元
中聯資第一季稅後純益為1.83億元 EPS為0.74元
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