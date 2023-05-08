緯創單月筆電出貨140萬台，月減、年減12.5％，桌機及顯示器產品也皆有雙位數的月減幅、分別為70萬及80萬台。

不過緯創預期，本季各產品線皆將有逐月增溫的出貨動能，亦將拉抬營收可望逐月增長。

累計其今年前四個月合併營收2,741.26億元，年減7.01％，為歷年同期第三高。