緯創單月筆電出貨140萬台，月減、年減12.5％，桌機及顯示器產品也皆有雙位數的月減幅、分別為70萬及80萬台。
不過緯創預期，本季各產品線皆將有逐月增溫的出貨動能，亦將拉抬營收可望逐月增長。
累計其今年前四個月合併營收2,741.26億元，年減7.01％，為歷年同期第三高。
歷經第一季的季底拉貨高峰後，緯創（3231）旗下各主力產品線出貨動能同步走緩，4月合併營收月減34.58％、暫蹲至621.26億元，年減9.11％，雖為近年同期低點，不過仍有優於2018年前同期的表現。
緯創單月筆電出貨140萬台，月減、年減12.5％，桌機及顯示器產品也皆有雙位數的月減幅、分別為70萬及80萬台。
不過緯創預期，本季各產品線皆將有逐月增溫的出貨動能，亦將拉抬營收可望逐月增長。
累計其今年前四個月合併營收2,741.26億元，年減7.01％，為歷年同期第三高。
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