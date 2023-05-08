為了表彰桃園機場第一線主要執行單位在疫情期間守護國門的努力，桃園國際機場公司8日代表嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心邊境管制組，頒發防疫勳章（Covid Hero）給桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易（左起）、長榮航空副協理黃俊雄、良福保全協理李順興、航空警察局保安大隊大隊長黃明凱、移民署國境事務大隊長陳建成、 采盟免稅店經理駱宗伯（右起）、信實公司經理賴清實、中華航空協理許學文、昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜、衛生福利部疾病管制署北區管制中心共計10位防疫有功代表。（陳麒全攝）

為了表彰桃園機場第一線主要執行單位在疫情期間守護國門的努力，桃園國際機場公司8日代表嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心邊境管制組，頒發防疫勳章（Covid Hero）給包括移民署國境事務大隊長陳建成、衛生福利部疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬、航空警察局保安大隊大隊長黃明凱、良福保全協理李順興、信實公司經理賴清實、昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜、采盟免稅店經理駱宗伯、中華航空協理許學文、長榮航空副協理黃俊雄、桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易等共計10位防疫有功代表。

機場公司總經理范孝倫致表示，今天受贈者都是第一線單位的指揮主管，不但任勞任怨勞苦功高，更在平時自身業務之外完成指揮中心的臨時指令，桃園機場之所以能守住防疫國門第一線，絕對不是任何一個單位獨立可以完成，靠得是整體入出境流程每個單位的溝通協調串聯，以及嚴格遵守指揮中心的指示，再和專業醫療團隊合作才能繳出防疫有功的成績單。

此次獲頒勳章的移民署國境事務大隊、航警局都是旅客通關的重要關卡，疫管署北區管制中心更是身兼指揮中心的機場總窗口，航空公司承載了旅客及航機清消的巨大壓力，免稅商店也在第一線提供旅客最即時的服務，保全公司在引導旅客、保持社交距離及入出口體溫量測上把關，清潔公司更一力承擔了機場管制區內外繁重的清消工作，排班計程車在疫情期間組成防疫車隊載送旅客到防疫旅館，再再都顯示出機場大聯盟團隊合作無間，以及配合疫情發展機動調度應變的堅強實力。

如同蔡英文總統在5月2日的COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會現場指出，這場百年大疫當中的「每一位夥伴，都有一段感人的防疫故事，把大家的故事集合起來，就會成為過去一千多天台灣防疫的日常」，蔡英文總統也特別提到包括邊境防疫同仁、防疫車隊都非常辛苦，守住台灣疫情的防線。機場公司代表致贈防疫勳章，充滿感謝之餘也和大聯盟夥伴攜手共渡難關，經歷了旅客量只有原本1.8％，機場彷彿空城的艱困時光，未來希望在每個環節上各單位都能發揮專業，聯手為台灣打造最好的機場、為旅客提供最溫暖感動的新旅程。