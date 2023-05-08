旅西小將袁永誠結束2022-23年西足協丙級聯賽征戰，於上周返台。雖然所屬的母隊UD大塔拉哈（Gran Tarajal）調整陣容，本季以替補為主的袁永誠仍在西協丙出賽14場、255分鐘，並於球季尾聲首次先發送出助攻，因而收到其他俱樂部的邀約，交由經紀人洽談下季落腳處。

西班牙足球目前有西甲、西乙兩個全職業聯賽，前年改制後，下有隸屬於西班牙足協的3級半職業聯賽，其後就是業餘聯賽。第5級的西協丙是全國18區的地區聯賽，UD大塔拉哈屬於加納利群島區，本季戰績6勝7和17負，在16隊中排名倒數第2，球季結束遭到降級。

所幸西班牙足協將把西協丙級聯賽各區擴軍至18隊，讓UD大塔拉哈免遭降級。不過袁永誠透露，本季苦於欠缺上場時間，的確踢得很辛苦。自己原本就想找一支有上場機會表現的球隊，但開季後球隊戰績不佳，便簽了多名有西甲預備隊資歷的即戰力球員，壓縮到他的出賽機會。

然而，UD大塔拉哈作為西協丙中少數的全職業陣容球隊，最終竟踢出降級成績。袁永誠也分享自己見到的西協丙特殊生態，由於下一級就是沒有轉會期限制的業餘聯賽，若有機會升級就會找好手短期助陣，而UD大塔拉哈的資深球員又有隨時可離隊的權利，形成球季尾聲「跳槽打工」賺一筆的奇特現象。

不過袁永誠把握住4月16日首次先發機會，送出助攻，球季最後兩輪都先發踢滿90分鐘，讓其他球隊來聯繫接觸。袁永誠說，其中有可以直接加盟的邀約，但詳細條件仍得洽談，也有大球隊預備隊的測試邀請，但測試不一定能過，直接加盟的機會也不會一直等下去，都在評估當中。

20歲的袁永誠要尋求旅西生涯第3張職業合約，原本母隊UD大塔拉哈要降級到業餘聯賽，約滿後不會再續前緣。如今最新消息因聯賽擴軍免於降級，只要雙方條件談的攏，袁永誠也不排除續約可能。

旅西足球小將袁永誠（後排左五）6日現身附友流浪足球會的球敘，現場儼然成為球迷會。（魏寶生提供）

袁永誠表示，在西班牙的薪水應付生活沒有問題，但他知道以自己的身材條件，要有競爭力必須額外加強，聘請體能訓練師等開銷比較吃重，也感謝陳柏良足球公益信託等單位的贊助支持。

6日袁永誠現身附友流浪足球會球敘，附友流浪足球會會長、關愛基金會董事長汪其桐也致贈2萬元獎金，鼓勵袁永誠繼續在西班牙奮戰。身兼陳柏良公益信託執行長的富盛證券投資顧問公司副董事長魏寶生則說，陳柏良正在對岸賽季奮戰，近期相關活動正好可由「師弟」袁永誠代表，鼓勵台灣足球員勇於突破。