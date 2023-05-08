胃腸道基質瘤(GIST)是好發在胃腸道的惡性腫瘤，為僅次於大腸癌、胃癌的消化道惡性腫瘤，很少為人所知，但發生位置從食道到直腸都有可能出現，其中以胃部與小腸機率較多。醫師表示，胃腸道基質瘤症狀不明顯，近半患者幾乎沒有症狀，有症狀者大多是因腫瘤已大到一個程度，若是晚期已轉移不能切除者，平均存活率僅約1年。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，雖GIST發生在腸胃道，卻不同於一般的胃癌、腸癌。就組織特性而言，大多數人所知的胃癌及腸癌屬腺癌居多，病灶在腸胃道黏膜上；而GIST屬於肉瘤，生長位置在黏膜下層或肌肉層。

就發生原因而言，胃癌好發於50歲以上、長期感染幽門螺旋桿菌、家族病史、愛吃醃漬食品等；GIST相同好發於50歲以上者，男女比例相當，但危險因子至今不明。

梁程超表示，罹患GIST有一半的人幾乎沒有症狀，即便有症狀大多是因腫瘤已大到一個程度，黏膜表面形成潰瘍，導致慢性出血、上腹悶痛、胃腸阻塞、貧血、體重減輕等就醫才發現。此時預後的存活率已大打折扣，若是晚期已轉移不能切除者，平均存活率僅約1年。

他表示，台灣每年罹患GIST新發生人數並非想像中罕見，根據衛福部公布的108年國人癌症發生年報統計，發生在胃部的GIST新增有233人、發生在小腸則增251人。雖GIST成因不明、症狀不明顯，但民眾可透過腸胃內視鏡、電腦斷層、磁振造影等檢查，來提高胃腸道基質瘤的篩檢率。