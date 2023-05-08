大陸有著流量女王之稱的楊冪，她2014年和兩位經紀人共同創立經紀公司「嘉行傳媒」，公司培養了無數藝人舉凡迪麗熱巴、高偉光等，公司市值一度超過50億人民幣（約台幣226億元），做為公司股東之一的楊冪，前陣子遭爆料即將離開待了8年的經紀公司，近日她正式宣布已經結束與嘉行傳媒合作，掀起熱議。

大陸女星楊冪今（8）日在微博更換頭像照片，並發文：「共有從前，各有未來。」合作9年的經紀公司嘉行傳媒同時間發文：「十幾年風雨同舟，共同成長，感恩感謝。祝未來一切順利，珍重安好。 」雙方表現被外界認為是不再合作，楊冪正式離開嘉行傳媒，而楊冪工作室的帳號也從「嘉行楊冪工作室」改成「楊冪工作室」，並轉發楊冪的微博表態「一起奔跑，向著自由與熱愛。」楊冪已經多年沒有換過頭像，這次她換上童年照片，被認為是藉由換照片表達重新出發的意思。

楊冪在微博擁有1.2億粉絲，出道多年拍攝多部經典影視劇，主演作品《小時代》、《仙劍奇俠傳三》、《三生三世十里桃花》火遍兩岸，她2014年與合作經紀人曾嘉、趙若堯一起創立嘉行傳媒，不過楊冪曾表示自己並非嘉行傳媒的老闆，而是股東，而她發掘許多藝人張彬彬、張雲龍等，為了旗下藝人快速提升知名度，參演劇集都能看見旗下藝人的出現，被粉絲認為是利用楊冪的名氣帶新人，嘉行傳媒也因此推出不少由楊冪主演的自制劇《斛珠夫人》、《謝謝你醫生》、《暴風眼》、《築夢情緣》等等。