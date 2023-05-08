疫情過後，大眾除了渴望走出戶外，對於健康也更為重視，兼具運動的觀光旅遊趨勢成新寵。近年高雄市政府積極推廣多元化的運動觀光活動，讓遊客可透過不同方式感受坐擁山、海、河、港的魅力高雄，不論是喜愛追求刺激或偏愛享受戶外慢活的「凹豆(Outdoor )咖」，都可選擇自己喜愛的方式，以單車、水域（包含衝浪、立式划槳、獨木舟及纜繩滑水等）或爬山、健行等探險活動來認識高雄、體驗高雄。

左營蓮池潭景色優美，環湖自行車道也受廣大民眾喜愛。(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳說，永續及低碳旅遊已成為最夯的旅遊趨勢，而單車旅遊是目前最受歡迎體驗城市的活動之一，搭配隨租隨還的UBike，用剛剛好的速度欣賞高雄各地美景。鐵路地下化後，全長15.37公里的百年鐵道變身綠色長廊，更是市民朋友鐵馬乘風感受城市的好去處；觀光局也搭配各區特色規劃許多跨域的單車遊程路線，最受歡迎的莫過於愛河亞灣及蓮池潭風景區，騎乘單車欣賞沿途美景外，也品嘗隱身巷弄中的美食小吃，更置身其中，感受享譽國際的城市地景建築與濃厚的藝文、宗教及歷史氛圍。今年高雄首場「乘風而騎」單車活動將於5月13日岡山開跑，並結合美學與創新的「2023籮筐小趕集」，帶大家體驗 200 年以來最時髦的籮筐趕集文化。

左營蓮潭纜繩划水水域活動。(高雄市觀光局提供)

喜歡玩水的民眾，愛河水域活動、蓮池潭纜繩滑水主題樂園及旗津海水浴場，也是高雄水域運動觀光的重點之一。為落實中央「向海致敬」及市府「還河於民」政策，109年起即陸續開放愛河部分水域，在愛河舊鐵橋(輕軌橋)至愛河之心總長5.7公里的河道，民眾只要掃描QR Code實名登記後，即可下水從事立式划槳(SUP)、獨木舟、泛舟艇等手划船浮具、水上腳踏車、非動力風帆等水域活動；自112年3月31日起，更開放「愛河灣非動力水域遊憩活動區」(近輕軌橋，位亞灣區東側珊瑚礁群建築附近)，民眾攜帶前述開放之水上遊憩活動浮具，穿著符合規定的救生衣，掃描QR Code實名登記後即可下水活動，為熱情高雄提早來到的夏日做好玩水準備！

高雄推動還河於民政策，民眾於愛河體驗SUP活動。(高雄市觀光局提供)

4月甫開放的旗津海水浴場，完善的沖水與更衣置物設備，更是踏浪戲水首選。長期在旗津經營衝浪生意的鄭姓業者表示，旗津的浪算比較小型，很適合初學者來此學習，平時也會吸引南部的衝浪愛好者就近戲水衝浪；另喜愛挑戰極限的玩家或想體驗滑水樂趣的民眾，也可選擇蓮池潭全台首座國際標準纜繩滑水場享受乘風破浪的快感。除此之外，蓮潭滑水主題樂園也開設「童遊藝境親子館」，提供學齡前的小小朋友優質的休憩空間，尤其全新打造的室內無邊際泳池搭配室內親子互動課程，舒適的環境深受大小朋友喜愛。

旗津海水浴場衝浪活動。(高雄市觀光局提供)

喜愛往郊區健行及欣賞自然風景的民眾，高雄也有多條親子型步道，如柴山步道、半屏山自然公園、田寮大崗山步道、月世界地景步道、大社觀音山步道、彌陀漯底山步道等，都可感受芬多精的洗禮。此外，六龜寶來花賞溫泉公園周邊也有浦來溪頭社戰道，健行完還可在花賞公園泡湯賞花，園區也有城市冒險探索設施，多項高空體驗讓你盡情挑戰與冒險，歡迎民眾走進在山林裡森呼吸，創造與大自然獨特旅行回憶。

六龜寶來花賞溫泉公園城市探險體驗活動。(高雄市觀光局提供)

觀光局指出，疫後低碳永續的戶外旅遊已成趨勢，兼具運動的觀光型態也成首選。希望透過不同的運動體驗，不論是單車、水域活動、城市探險等，讓遊客可依不同程度的刺激與挑戰選擇適合自己的方式感受高雄的城市魅力。