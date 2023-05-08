桃園市中壢區市中心商業活動密集人口眾多，桃園市政府爭取前瞻計畫補助興建中正公園地下停車場，目前工程進度超前，預計2024年12月完工，卻有居民反映，工程廠商未與地方做溝通，擔憂屆時公園綠地消失，且工程打樁噪音影響住戶安寧，市府交通局表示，工程完工後綠地將回舖，而施工過程將要求廠商與里長建立溝通管道。

交通局停車管理科長張聖杰指出，中正公園位於中壢區延平路、中美路與元化路的三角地帶，是市中心最大綠地，為解決停車問題，交通局規畫興建地下2層停車場及地上1樓服務中心及2樓興南、中央里民活動中心，預計可提供345個汽車位和605個機車位，總經費9.1億元，其中2.17億元由交通部前瞻計畫補助，目前工程執行擋土支撐型鋼打樁及第一階段土方開挖，完工後不僅會恢復原有公園綠地，提供里民完整公園休憩空間，另施工期間要求廠商即時通知里長施工工項，並即時解決因工程造成的相關問題。

立委魯明哲邀集相關單位會勘時表示，中正公園旁邊有藝術館、圖書館以及老人會館，也是市區商業重鎮，停車位不足民眾期待建設停車場已久，過去觀察中壢市區發展，停車需求越來越多，在中正公園興建停車場，可以紓解部分進入中壢鬧區的車流，目前還有中壢國小地下停車場正在興建快要完工，加上未來中壢火車站及周邊建設，可望增加2000個停車位，這樣三角點也是中壢商業區整個停車大策略規畫，都在逐步推動中，他也會強力監督盼各工程如質如期完工。

他也提到，希望在中正公園地下停車場施工過程中，不要造成居民困擾，而停車場位在商業精華區，工程在2024年底完工，服務中心及其他的軟體工程務必盡早發包，除停車空間外，其他設施千萬不要淪為蚊子館，才能讓興建停車場的附屬價值可以更到位。