東哥8日董事會通過今年第一季財報暨4月合併營收，第一季營收15.96億元，比去年同期的13.06億元，年增約21％，稅後淨利6.15億元，每股稅後盈餘7元，比去年第一季的4.40元，年增59.09％，創下單季獲利新高紀錄，4月單月營收3.69億元，年減約25％，累計今年前4月營收19.56億元，年增約9％。

東哥表示，儘管今年全球景氣不確定因素猶存，終端市場消費力道，則依個別產品特性而有所不同，高端奢侈消費需求與短期景氣波動連動性不高，富豪消費韌性高，愛馬仕及法拉利等奢侈品牌，近期公布的營運表現穩健成長，顯示富豪對未來高端需求，仍然深具信心。

東哥代理發言人呂宜澄指出，東哥今年第一季財務表現再創紀錄，主要是受惠產品組合、以及自有品牌OA產品近幾年漲價效益持續發酵，加上成本費用達經濟規模。

她說，東哥遊艇從2020年起，即開始調漲售價，以今年第一季的售價跟去年第一季售價來看，大約漲幅10％，而東哥自有的OA遊艇品牌，100呎及以上的大呎寸遊艇的銷售，比例也逐漸增加，使得OA遊艇的營收，占整體營收比例，也增至90％以上。

東哥表示，東哥4月單月營收雖然略減，但，大型豪華遊艇終端需求依舊，東哥目前在手訂單生產排程已至2025年，隨著高雄同利廠產能按計畫逐步開出，東哥持續推出新系列及不同呎型產品，對未來營運表現樂觀以待。