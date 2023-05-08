國立知名大學男教授與女學生發生不倫戀，他的裸照在網路上被散布還被指為「狼師」，檢方查出偷拍及散布的人就是女學生，台北地方法院將她起訴，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪及加重誹謗罪，將她判處拘役45天，可易科罰金。可上訴。

2021年9月19日她透過臉書交友邀請男教授在23日晚間共進晚餐後，2人前往汽車旅館進行性交行為，性行為結束，他未著上衣躺臥床上使用手機時，她偷拍其身體隱私部位，她因不滿對方在性行為後態度不如其預期之熱情，且其要求他陪伴及與配偶離婚等事他不同意， 她散布男教授的裸照。

檢方起訴後，台北地院考量她未得被害人同意竊錄其非公開活之身體隱私，又以不實之文字及圖片指摘被害人，考量她犯後坦承犯行 ，無前科紀錄，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪判處拘役25天，加重誹謗罪判處拘役30天，合併執行45天，可易科罰金。

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