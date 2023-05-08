A肝莓果事件延燒，新北市一名40多歲女性疑似食用好市多莓果後驗出陽性，所幸經複驗排除，暫時排除急性A型肝炎，但為謹慎起見，亦採集3名家人檢體送驗。疾病管制署今（8）下午公布3名家人檢驗結果，均為陰性。

疾管署表示，新北市疑似急性病毒性A型肝炎通報個案為40多歲女性，有B肝帶原病史，近期曾有肝功能檢驗異常，並曾於今年3月食用好市多科克蘭綜合莓果，5月1日接獲該公司電話及簡訊通知後，5月2日自費檢驗A型肝炎抗體陽性，但因其檢驗之單位非疾管署認可A肝檢驗機構，經衛生局將檢體送複驗，檢驗結果為A型肝炎IgM抗體陰性，排除急性病毒性A型肝炎。

疾管署表示，為慎重起見，新北市衛生局將再採集個案血清檢體送該署昆陽實驗室檢驗，亦於昨日採集3名曾食用莓果家人檢體送驗，檢驗結果下午出爐，3人均為A型肝炎IgM抗體陰性，排除急性A型肝炎病毒感染。

依據疾管署監測資料顯示，截至今年5月7日，急性病毒性A型肝炎累計33例確定病例，其中本土病例32例及境外移入1例，本土病例低於去年（2022）同期（89例），略高於2019至2021年同期（26、22、27例），近期並無病例明顯增加情形。

疾管署發言人羅一鈞補充說明，A型肝炎是第二類法定傳染病，疾管署今年共接獲32例A肝病毒通報，包括上周新增1例為北部60多歲男性，有多重慢性心血管及癌症病史，日前出現肝炎症狀住院，目前還在疫調中，尚無證據顯示與好市多莓果有關。

疾管署呼籲，曾購買該批冷凍莓果產品之民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服或黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。