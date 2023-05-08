俗話說「知人知面不知心」，我們難以從外在去了解一個人真實的個性。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬豬、雞和羊的女生，雖然外表和言行舉止都給人很獨立堅強的印象，但深入了解就會發現，她們的內心其實非常敏感、脆弱，常常因為一點小事或挫折，就陷入負面的情緒中。
▎生肖豬
屬豬的女生總給人一種很堅強的感覺，平時不管遇到什麼事，她都能維持冷靜與理性，從不會流露出脆弱的一面，但只要和她相處久了，就會發現她的內心其實非常敏感，經常陷入悲傷的情緒無法自拔，只不過在外人面前她會故作堅強。
▎生肖雞
屬雞的女生擅長隱藏情緒，無論發生什麼事情都會默默承受，從不尋求他人的幫助，因此給人一種很獨立強勢的印象，但深入了解她以後，就會發現她的內心其實很敏感，常常遇到一點小事就受傷，或是因為和大家意見不合而懷疑自己。
▎生肖羊
屬羊的女生個性比較內向，做什麼事情都會自己來，因此在外人眼裡看來十分堅強，她也從不會輕易展示脆弱的一面，但只要和她變成朋友，就會發現她十分敏感且缺乏自信，很容易受到他人影響，而改變自己的想法；如果屬羊女想改變現狀，就必須要有主見。
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