後送至運輸籠獸醫師檢傷畫面。(台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真)

台灣黑熊4月誤入陷阱獲救 台東林管處曝現況

台東縣海端鄉錦屏部落4月有1隻台灣黑熊受困套索陷阱，經當地族人通報，林管處與台東縣政府及野灣野生動物保育協會馳援，順利協助牠脫困。林管處今天表示，因牠的右前肢遭套索緊束、部分嚴重發炎，經局部截肢及清創等處理，目前傷口癒合良好。

台東林管處表示，受困黑熊經野灣野生動物救援中心詳細檢查，判定為亞成公熊，目前癒後食慾極佳，整體健康情況良好，體重已恢復到與剛收容時體重約48公斤。接續希望在評估無虞後野放，目前已逐步增加野生食物供應比例，近期也將邀請專家學者就活動狀況、短期照養及野放期程進行研商。

此外，現場發現的套索等相關證物也立即移交警政署保安警察第七總隊第九大隊偵辦，了解是否有人刻意獵捕黑熊。台東林管處也特別感謝通報及協助救援的部落族人，將會依林務局「台灣黑熊生態服務給付計畫」致贈獎勵金；同時也會持續進行野生動物救傷通報宣導、推廣使用改良式獵具及宣導社區部落參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」，期盼透過公私協力，維護瀕危物種存續。

台東林管處再次呼籲，若發現野生動物受困，請即刻撥打台東縣政府縣民服務專線1999、林務局24小時通報專線0800-000-930，動物就能獲得及時救援。若有農民或部落獵人不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，就不會被究責。