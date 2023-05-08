驚悚瞬間曝！台74特斯拉酒駕自撞分隔島「車體炸飛」2男慘死

昨(7)日凌晨5時48分，台中市西屯區台74線14.6K處發生特斯拉休旅車自撞車禍，車內的正、副駕駛楊姓男子與洪姓男子皆送醫不治，而2人酒測值達0.61mg/l、0.32mg/l，對此，法醫高大成表示，0.61mg/l大概是喝下600ml啤酒或200m威士忌，雖不到「爛醉」程度，但走路時會稍微「茫茫的」，不過也依個人體質、體重與喝多少有所不同，但超過0.25mg/l標準值就是不行。

據《ETtoday新聞雲》報導，法醫高大成指出，開特斯拉疑自撞亡的正、副駕駛楊男與洪男，分別被測出酒測值0.61mg/l、0.32mg/l，他粗估0.61mg/l大概是喝下600ml啤酒或200m威士忌，不過他也表示酒測值依個人體質、體重與喝多少有所不同，若剛好是事發前1小時喝酒，正值酒醉時刻，雖然不算「爛醉」，但走路可能稍微「茫茫的」，也會讓人膽子變大或有錯誤判斷，但依現行法規超過0.25標準值就是超標。

這起自撞死亡車禍發生於昨(7)日凌晨5時48分，1輛白色特斯拉休旅車行經台中市西屯區台74線14.6K，疑車速過快反應不及，下匝道前高速自撞水泥分隔島，導致整輛車瞬間炸開幾乎解體，正、副駕駛經送醫後不治身亡。

警方表示，車上的25歲駕駛楊男送往中港澄清醫院，急救後宣告不治；而24歲副駕駛洪男送往中國醫急救後宣告不治，經抽血檢測，楊男酒測值0.61mg/l、洪男0.32mg/l皆已超標，另外警方也發現該輛休旅車最後出現的地點是在南屯區某夜店，初判2人是在夜店飲酒後駕車離開。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！