何姓機車騎士鬼切險些撞上22歲林姓騎士，林當場怒譙三字經，何男聽見後立即騎車追上。（圖／翻攝畫面）

騎士鬼切險釀禍被問候老媽 爆氣追上嗆「要拼嗎？」

台北市1名32歲何姓機車騎士日前於下班時間騎車行經民族重慶路口欲左轉時，打方向燈後鬼切到機車待轉區，險些撞上22歲林姓騎士，林當場問候他老媽，何男聽見後立即騎車追上，因此發生推擠衝突，林男報警，警方到場雙方暫不追究後各自離去，林男事後到民眾檢舉專區檢舉何男。

事後林姓騎士將過程行車紀錄器PO網，以標題：［極度療癒］檳榔嘴爆氣追上來罰單直接多罰10倍金額。PO文表示「行使在民族西路最內側車道，遇到一個戴著R帽的中年猴，鬼之切入，被我問候老媽以後就追上來攔我車，甚至是動手推人，嘴裏只會說要拼嗎？（台語）。 報警後，我們在路邊等待，我脫下安全帽所以沒有錄影了，我站的離他很遠，但他按耐不住寂寞，還是一直推我，我只有把他手推開一次而已，力道過猛，他就沒在說過要拼嗎？」

警方表示，4月24日17時30分許，何男及林男二輛普重機由民族西路東往西方向行駛，行經民族重慶路口時，何男因不當超車，遭林男辱罵，故追車理論，過程中何男動手推擠林男，經警方到場調解，雙方暫不追究後各自離去，違規部分由林男以民眾檢舉專區檢舉。警方受理後認定何男超車時未保持適當之間隔，依道交條例47條1項3款，處罰新台幣1200元。