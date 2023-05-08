為宣導預防登革熱，新竹市政府祕書長張治祥8日特別巡查竹市民間小菜園及周邊環境，親手示範杜絕孳生病媒蚊的3個簡單動作，包括將菜園儲水容器加蓋紗網、戶外不使用之容器予以倒置及盆栽底盤移除，同時籲民眾一起「巡、倒、清、刷」。

市府指出，登革熱病媒蚊喜歡在積水處產卵，約1周後就能羽化為成蚊，並成為登革熱病毒傳播媒介。大雨及高溫過後，最適合病媒蚊孳生，呼籲民眾務必把握清除孳生源的關鍵期，立即檢查家戶內外的孳生源。

尤其是戶外因下雨造成的積水處所，例如屋頂、遮陽帆布、盆栽底盤、菜園儲水桶或廢輪胎等，都是容易被忽略會孳生病媒蚊的地方，一定要在1周以內將積水清除乾淨，才能遏止登革熱病媒蚊的大量孳生。

張治祥表示，環保局在今年3月訂定孳生源清除計畫，透過區公所動員里長與環保志工共同努力，做好病媒蚊孳生源的管理工作。

例如康樂里公道五路5段旁的菜園及住家周邊環境，之前有部分菜園的儲水桶未加蓋、不使用的水桶未倒置及住家周邊戶外的盆栽底盤未移除等，透過大家的強力宣導與執行，如今儲水桶已加蓋、不使用的水桶已倒置、戶外的盆栽底盤已移除，目的就是要逐一掃除登革熱病媒蚊的熱點。

環保局長江盛任指出，清除家戶內外病媒蚊孳生源及環境整頓需要民眾長期配合，才能達到防治登革熱最佳效果，民眾每周只要花費10分鐘，即可做好「巡、倒、清、刷」4個清理動作。

4個要領包含仔細「巡視」家戶內外積水容器，將積水「倒掉」，不要的器物予以分類「清除」，留下的器物也要「刷洗」去除斑蚊蟲卵，做完器物的4個清理動作，最後要妥善收拾或予以倒置。