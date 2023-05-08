南投縣長許淑華呼籲執法警員取締過程中一定要加強交通宣導，也責請相關單位透過各種管道宣導，讓民眾知道交通法規並遵守。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

中央政府為了洗刷台灣是行人地獄罵名，5月1日起交通大執法，南投縣截至5月4日止，共取締221件交通違規，其中，汽車於路口不禮讓行人提高罰款3600元，共開罰33件，南投縣長許淑華8日在縣務會議要求相關單位加強交通宣導，建立禮讓行人觀念，減少交通事故發生，不希望民眾不知法而挨罰。

南投縣府8日舉行縣務會議，南投縣警察局長黃勝源報告，為了保障行人行的安全，中央要求5月1日起擴大取締交通違法，特別是行人路權執法，汽車駕駛人若不依規定暫停讓行人先通過，罰款從2000元提高至3600元，機車騎士若不禮讓行人，仍維持罰款1200元。

南投縣警局指出，南投交通大執法4天，共取締221件，以人行道違停及臨停達145件最多，其次是在非號誌化路口（閃燈路口等）未依號誌或標誌停車再行駛共40件、路口不停讓行人共33件及取締道路障礙共3件。

警方指出，不停讓行人部分，僅取締33件，不過違規罰金從2000元提高到3600元，不少民眾遭開單，收到罰單才發現罰款高達3600元，憤而向警局或地方民代抱怨，「交通宣導不足，突然就開罰，還罰那麼重」。

許淑華說，中央政府為了降低交通災害，避免傷亡，要求地方警察強烈執法，不過她認為，執法人員取締過程中一定要加強宣導，希望民眾能多多了解，即便是綠燈可以通行，但經過學校附近或路口，一定要放慢速度，注意停、看、聽，務必禮讓行人，避免違法；她也將請教育處、新聞及行政處等單位，透過各種管道加強宣導，讓民眾知道交通法規，並保障自已權益。