品味佳釀再升級，遠東香格里拉飯店的馬可波羅酒廊推出「週四熱帶風情夜」，一邊啜飲夏日調酒，一邊賞夜景、聆聽夏威夷盧奧（LUAU）風格派對音樂；百富（Balvenie）威士忌今年新登場「一心造一藝」全台巡展，除了享用美食，還可欣賞蔡依林創作的翻糖藝術作品，更添品味。

遠東香格里拉飯店的馬可波羅酒廊推出「週四熱帶風情夜」，邊啜飲調酒，邊欣賞高空美景。（陶福媛攝）（開車不喝酒）

馬可波羅酒廊固定於每周四登場的「週四熱帶風情夜」，以熱帶夏威夷島嶼為主題，推出10款充滿海島度假風的提基 (TIKI)特色調酒，在夏威夷盧奧 (LUAU)音樂營造充滿熱情活潑的氣氛下，欣賞台北城市高空夜景，TIKI系列特調每杯僅390元。

與藝術有著深厚連結的百富威士忌，致力推動「一心造一藝」的品牌精神，今年更邀請星級美食團隊打造「百富藝級饗宴」品酩會，現場也將蔡依林的翻糖藝術作品，5月27日起台北、台中、台南三地藝廊登場，席次有限需預約報名，可品飲4款單一麥芽威士忌，2080元。

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