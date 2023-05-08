以吳姓男子為首的暴力討債集團，涉嫌在雲林縣強占被害人公司，毆打被害人強迫簽立400萬元及260萬元本票，得知被害人到法院開庭，竟派員到法院外堵人，行徑十分囂張，雲林警察局本月4日前往台南地區，逮捕吳嫌等9人到案，全案依恐嚇取財、妨害自由、組織犯罪等罪移送雲林地檢署偵辦。
吳姓男子等人與被害人共同投資房地產，投資失利後卻翻臉不認人，宣稱是借錢給被害人而非投資，要求被害人連本帶利還錢，被害人無力還債，吳嫌竟率6人強占被害人公司，毆打並強押脅迫被害人簽立本票。
吳嫌得知被害人前往地方法院開庭，竟教唆3人至法院圍堵被害人，讓被害人心生恐懼，最後被害人尋求法警保護，才得以搭乘計程車離去。吳嫌等人還前往被害人家屬住處噴紅漆，鬧得被害人全家雞犬不寧。
雲林縣警察局接獲暴力討債情資，報請雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮偵辦，並由縣警局刑事警察大隊掃黑專責隊、少年警察隊、雲林憲兵隊、斗六分局、斗南分局、台南市警察局白河分局等單位共組專案小組，出動近50名警力，兵分9路前往台南地區，陸續拘提吳姓主嫌及共犯等9人到案。
辦案人員指出，暴力討債集團習慣以球棒毆打被害人，此次在討債集團聚集處除了查扣手機、不當所得等贓證物，還有數支球棒、甩棍，有如「暴力球棒隊」。
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